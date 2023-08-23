Журнал «Профиль»

13 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Сусанин
    А вы, гавнюки, крымчан спросите, хотят ли они с вами воссоедениться?Власти Украины пр...
  • Валерий Каулин
    Судя по его послужному списку он хорошо разбирается в судостроении. В детстве пару раз делал бумажные кораблики и пус...Пучкова назначили...
  • лина любимцева
    Япония - это такая вонючая мерзость и засранцы!! Если они сбросят воду с Фукусимы, они загадят весь Тихий океан и всю...Япония назвала ус...

В США назвали зависимость страны от российского ядерного топлива чрезмерной

В США назвали зависимость страны от российского ядерного топлива чрезмерной

Соединённые Штаты Америки несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в ядерном топливе. Для решения этой проблемы в стране намерены нарастить производство обогащенного урана и расширить мощности завода компании Urenco в штате Нью-Мексико.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх