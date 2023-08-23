В США назвали зависимость страны от российского ядерного топлива чрезмерной

Соединённые Штаты Америки несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в ядерном топливе. Для решения этой проблемы в стране намерены нарастить производство обогащенного урана и расширить мощности завода компании Urenco в штате Нью-Мексико.
Соединённые Штаты Америки несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в ядерном топливе. Для решения этой проблемы в стране намерены нарастить производство обогащенного урана и расширить мощности завода компании Urenco в штате Нью-Мексико.
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