Из Москвы в Донецк прямым рейсом: Инфраструктура готова, но поездов пока не будет – Пушилин

В Донецк вскоре можно будет отправиться прямым рейсом в Москву и Санкт-Петербург. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вся инфраструктура для этого уже готова, однако пока поезда запускать не планируется.
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