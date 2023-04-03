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Немецкий концерн Rheinmetall открывает в Румынии центр для обслуживания используемого Киевом оружия

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит сервисный центр в Румынии для обслуживания западного вооружения, которое использует украинская армия<p class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__large__nEccO body__full_width__ekUdw body__large_body__FV5_X article-body__element__2p5pI" data-testid="paragraph-4"><strong><span class="Y2IQFc" lang="ru">Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит сервисный центр в Румынии для обслуживания западного вооружения, которое используется в боевых действиях на Украине.

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