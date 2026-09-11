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ФедералПресс

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Политолог раскрыл, может ли Франция покинуть Евросоюз после ухода Макрона

Политолог раскрыл, может ли Франция покинуть Евросоюз после ухода Макрона

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Возможность выхода Франции из состава Евросоюза будет напрямую зависеть от итогов президентской гонки, которая состоится в 2027 году.

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