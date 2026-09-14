Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 873 подписчика

Украинский фронт, главное за сутки: В ВСУ уверены — зимой Сумская и Черниговская области могут отойти России

Украинский фронт, главное за сутки: В ВСУ уверены — зимой Сумская и Черниговская области могут отойти России

     1663-й день спецоперации. Битва за Доброполье перешла в решающую фазу Бойцы ГрВ «Север» освободили н.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Не надо нам цитировать придурочных. Ведь знаем наперёд , что они будут говорить. Поляки о короле польском, который в Москве скоро будет вместо Путина. Зе будет рассказывать о супер стратегическом  его замысле , с выходом к Владивостоку. И полном окружении Москвы.  Правда , если ему ещё грошей дадут. Ну, хотя бы половина триллиона долларов. Интереснее почитать, что говорят на усраинском телевидении ведущие. Как меняется их уверенность в своей победе, как они успокаивают население, что зимой их Путин только пугает. Дескать всё будет хорошо, а весной так совсем хорошо. ВСУ в плен Путина возьмут. И в России случится революция. Хохлы будут встречены как освободители. Брататься опять начнём. А каждый хохол путинца получит в рабы. Чтобы отмыли , отчистили за зиму обоср...е. И опять они заживут в труселях кружевных, и будут сало в шоколаде кушать и галушки в сметане. И хересом из свеклы запивать! Так ли там сейчас гутарят?