Украинский фронт, главное за сутки: В ВСУ уверены — зимой Сумская и Черниговская области могут отойти России

1663-й день спецоперации. Битва за Доброполье перешла в решающую фазу Бойцы ГрВ «Север» освободили н.
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Один вопрос - а на кой х.. нам хохлы , вместе с Сумской и Черниговской областями ?
Не надо нам цитировать придурочных. Ведь знаем наперёд , что они будут говорить. Поляки о короле польском, который в Москве скоро будет вместо Путина. Зе будет рассказывать о супер стратегическом его замысле , с выходом к Владивостоку. И полном окружении Москвы. Правда , если ему ещё грошей дадут. Ну, хотя бы половина триллиона долларов. Интереснее почитать, что говорят на усраинском телевидении ведущие. Как меняется их уверенность в своей победе, как они успокаивают население, что зимой их Путин только пугает. Дескать всё будет хорошо, а весной так совсем хорошо. ВСУ в плен Путина возьмут. И в России случится революция. Хохлы будут встречены как освободители. Брататься опять начнём. А каждый хохол путинца получит в рабы. Чтобы отмыли , отчистили за зиму обоср...е. И опять они заживут в труселях кружевных, и будут сало в шоколаде кушать и галушки в сметане. И хересом из свеклы запивать! Так ли там сейчас гутарят?