Работники транспортной сферы отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников этой сферы заблаговременно — на форуме «Транспорт России», проходившем в Москве с 14 по 16 ноября, помощник российского лидера Игорь Левитин зачитал телеграмму главы государства с поздравительным текстом.
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