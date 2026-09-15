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Новости Липецка

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В Липецке четыре пожарных расчёта выезжали на пожар в девятиэтажке на 15-м микрорайоне

Пожар начался в электрощитовой на девятом этаже. На место выехали несколько пожарных подразделений.Днём 14 сентября в Липецке произошёл пожар в третьем подъезде девятиэтажки № 25 на 15-м микрорайоне.

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