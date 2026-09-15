В Липецке четыре пожарных расчёта выезжали на пожар в девятиэтажке на 15-м микрорайоне

Пожар начался в электрощитовой на девятом этаже. На место выехали несколько пожарных подразделений.Днём 14 сентября в Липецке произошёл пожар в третьем подъезде девятиэтажки № 25 на 15-м микрорайоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым