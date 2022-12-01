Русская Семёрка

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Комбриг Богданов: за что репрессировали «отца» победы на Халхин-Голе

Над этой загадкой до сих пор ломают голову исследователи архивов и историки. Как так получилось, что почти сразу после победы на Халхин-Голе начальник штаба Первой армейской группировки Михаил Андреевич Богданов – незаслуженно забытый главный разработчик операции, был арестован и осужден на четыре года исправительно-трудовых лагерей? И главное, почему сразу после начала войны его амнистировали и вернули ему звание – как ни в чем не бывало.

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