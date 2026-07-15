Режим ракетной опасности объявили в Пензенской области

ПЕНЗА, 15 июля, ФедералПресс. В Пензенской области официально объявлен режим ракетной опасности. На всей территории региона запущено смс-оповещение, власти призывают граждан немедленно пройти в безопасные места.
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