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ФедералПресс

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Режим ракетной опасности объявили в Пензенской области

Режим ракетной опасности объявили в Пензенской области

ПЕНЗА, 15 июля, ФедералПресс. В Пензенской области официально объявлен режим ракетной опасности. На всей территории региона запущено смс-оповещение, власти призывают граждан немедленно пройти в безопасные места.

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