Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Чехарда с правителями после Сталина (особенно при меченом) привела к распадутся большой страны Ее и так раздирали вну...Карен Шахназаров:...
  • Владимир Аверков
    такие истории-лакмусовая бумажка для чинуш....и таких подонков-БОЛЬШИНСТВО во власти!!!!.....к сожалению....но,видать...Чиновники упали н...
  • Галина Дьячина
    решительность нужна..а не либерализм..это наше слабое местоА что, так можно ...

Гарри Кимович - иностранный агент

Гарри Кимович - иностранный агент

Дилетант о политике Слушайте, я все думала, когда наконец у товарища майора дойдут руки до Гарика Каспарова? Ну до того он разговорчивый, до того активный, так страдает по поводу демократии, так выпрыгивает в процессе борьбы из штанов, что просто удивительно, почему он до сих пор не признан никем интересным и значительным? Ну серьезно, он что, хуже Леонида Гозмана? Он даже лучше! Во всяком случае, пока Леонид Гозман сидел на всяких программах российского ТВ, Гарик уже уехал сз страны, чтобы продолжать борьбу с Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх