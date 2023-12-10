Аршавин считает, что в футболе можно использовать опыт Матча звёзд КХЛ

По его мнению, такой матч произойдёт рано или поздно. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин убеждён, что опыт Матча звёзд Континентальной хоккейной лини (КХЛ) можно использовать в футболе.
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