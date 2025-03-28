Мистический рейд. Десятки штурмовиков ВСУ таинственно исчезли при переброске под Сумы. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

В социальных сетях Украины появилось около 50-ти объявлений о пропаже мужей-военнослужащих ВСУ. Мы вдовы или ждём?Стало известно о том, что десятки украинских боевиков, переведённых накануне в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, бесследно пропали под дороге к пункту временной дислокации в Сумской области.
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