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В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

Немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle пишет, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе, когда 6 ноября в ведомстве канцлера состоится заседание так называемой “коалиционной комиссии”.

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