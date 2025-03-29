Истребители F-35C «перехватили» противолодочный самолёт Ил-38Н ВКС РФ над авианосцем ВМС США

В западных СМИ и соцсетях идет активное обсуждение видео, на котором показан условный перехват американскими истребителями F-35C Lightning II ВМС США российского противолодочного самолета средней дальности разработки советских времен Ил-38Н где-то над Тихим океаном.
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