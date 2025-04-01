«В Канаде из дворца бы не вышли». Роман Ротенберг раскритиковал легионеров «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК СКА Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг после третьей игры 1/8 финала Кубка Гагарина против «Динамо» на послематчевой пресс-конференции посвятил часть своего выступления поведению иностранных игроков москвичей.
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