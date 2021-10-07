Красота в шаговой доступности: новый магазин "Чудодей" открывается в центре Уссурийска

Осень — самое яркое время года, когда природа поражает палитрой красок, меняясь день ото дня. Быть в гармонии с окружающим миром, стать по-осеннему яркой, добавив красок в свой образ, предлагает "Чудодей", открывая новый магазин в центре Уссурийска.
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