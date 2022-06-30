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Люди, полагающиеся на удачу, подвержены риску заболеваний десен

В новом исследовании, опубликованном в Европейской федерации пародонтологии (EFP), ученые из Парижского университета (University of Paris) обнаружили, что люди, которые верят, что удача или случайность определяют то, что с ними происходит, чаще страдают тяжелым заболеванием десен по сравнению с теми, кто считает, что в основном виноваты их собственные действия.

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