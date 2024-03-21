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Памфилова поблагодарила партии за работу в ходе президентской кампании

Памфилова поблагодарила партии за работу в ходе президентской кампании

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в четверг, 21 марта, поблагодарила представителей всех политических партий, которые, «несмотря на разные взгляды, проявили себя мудро» в ходе проведения в России президентской кампании.

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