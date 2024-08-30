Ветеран Xbox Майк Ибарра уверен, что консоли не исчезнут — он призвал Sony сфокус...

Ветеран Xbox Майк Ибарра уверен, что консоли не исчезнут — он призвал Sony сфокусироваться на хитах и не уходить в сервисыЭкс-президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра, много лет проработавший с Филом Спенсером в команде Xbox, выразил разочарование стратегией бывших коллег.
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