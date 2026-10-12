Onet: оппозиция Польши раскритиковала власти после сообщения об угрозах Туску

Польская оппозиция обвинила правящую элиту в нагнетании страха после публикации об угрозе нападения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.
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