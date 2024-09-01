А можно нам другой Центробанк?

Банк России готов пойти на любые меры, чтобы задавить инфляцию, опустив ее на уровень 4%. Опубликованный на днях проект «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы» включает в себя вероятность повышения ключевой ставки до 20–22% в наиболее неблагоприятном сценарии.