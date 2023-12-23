Global Look Press/President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency Киев захлестнула техногенная катастрофа, там разрушается логистическая инфраструктура, а президент Украины Владимир Зеленский радуется тому, что пока еще не объявлен блэкаут.
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