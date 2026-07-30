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Политика как она есть

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Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами.

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