Мессенджер МАКС станет обязательным: с 2027 года мессенджер будут предустанавливать на все устройства в России.
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Мессенджер МАКС станет обязательным: с 2027 года мессенджер будут предустанавливать на все устройства в России.
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