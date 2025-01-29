Сафонов: «Бывает, что актриса мне не нравится. С одной мы не сошлись на пробах и до сих пор не общаемся»

Кирилл Сафонов — востребованный артист, на его счету 60 работ в кино. Роли ему достаются в основном главные — ну кто не смотрел «Татьянин день», «Улыбку пересмешника», «Краткий курс счастливой жизни» (хотя бы мельком).
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