Мощный гидравлический робот Neo1 на выставке CIIF 2026 (слева) официальный концепт-арт Neo1 (справа) / © NeodraDynamics Neo1 показали совместно с компанией JD Industrial на Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026.
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