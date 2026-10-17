Визуальные знаки как них передают культурные особенности муниципалитетов региона Въездная стела в Усть-Канском районе Республики Алтай / Фото: Max-канал председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева На административных границах Усть-Канского района Республики Алтай установили две новые въездные стелы: одну на границе с Шебалинским районом, вторую — с Онгудайским.