Захарова: у трёх погибших в авиакатастрофе в США был российский паспорт

Трое погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном имели российские паспорта. Информация ещё по одному погибшему проверяется, сообщила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
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