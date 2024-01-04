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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту м...

Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту м...

Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту мираFinal Fantasy 7 Rebirth предложит различные нововведения по сравнению с предыдущей частью, и одним из самых важных является тот факт, что это будет игра с открытым миром.

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