Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту м...

Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту мираFinal Fantasy 7 Rebirth предложит различные нововведения по сравнению с предыдущей частью, и одним из самых важных является тот факт, что это будет игра с открытым миром.
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