Британский эксперт: Украина не догонит российскую промышленность, выпустив даже миллион дронов

Даже если украинские предприятия произведут в течение наступившего год анонсированный миллион беспилотников, Украина все равно не сможет даже близко достигнуть уровня мощностей российской оборонной промышленности.
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