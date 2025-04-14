Литературная мастерская откроется для детей из Хорошево-Мневников

Юных жителей районов Щукино и Хорошево-Мневники приглашают 15 апреля принять участие в работе литературно-творческой мастерской «Смеяться право не грешно…Об этом сообщили сотрудники семейного центра «Согласие».
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