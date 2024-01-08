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Бжедуги и их колена. Бжедугские князья.

Бжедуги — самое древнее племя черкесское. Судя по народным преданиям, другие черкесские племена, при своем переселении застали бжедугов в северо-западной части Кавказских гор, на юг от Кубани лежащих, как коренных туземцев.

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