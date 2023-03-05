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«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде. Счет в серии стал 2-1

«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде, счет в серии 2-1. Клуб из Владивостока одержал волевую победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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