Повышение качества уроков физкультуры улучшает умственные способности детей

Физкультура — совсем не бесполезный предмет.Совместное исследование ученых из Испании, Чили и Австралии показало, что повышение качества уроков физкультуры в школе может улучшить умственные способности детей, а также их академические успехи.
Физкультура — совсем не бесполезный предмет.Совместное исследование ученых из Испании, Чили и Австралии показало, что повышение качества уроков физкультуры в школе может улучшить умственные способности детей, а также их академические успехи.
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