Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему Макрон не боится гробов из Украины. И французы тоже не боятся

Почему Макрон не боится гробов из Украины. И французы тоже не боятся

Новости, конечно, приходят тревожные. После того как Североатлантический альянс в Брюсселе объявил о создании «миссия НАТО для Украины», которая войдет то ли во Львов, то ли в Киев, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал (его процитировало Polskie Radio 24) «Важно, чтобы Путин понял: мы планируем как надо, и это на несколько лет.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Наёмники не дураки, интернетом пользоваться умеют. Против России воевать смертельно опасно. Это знают все.
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15 час.
Виктор Рыбаков
Ну тогда нужно так с Францией работать,чтобы французы сами бы смели тех,кто льёт керосин!
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12 час.
Нина СаковичКостенко
Блин ! Вот никогда не доделаем до конца !
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10 час.

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