Почему Макрон не боится гробов из Украины. И французы тоже не боятся

Новости, конечно, приходят тревожные. После того как Североатлантический альянс в Брюсселе объявил о создании «миссия НАТО для Украины», которая войдет то ли во Львов, то ли в Киев, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал (его процитировало Polskie Radio 24) «Важно, чтобы Путин понял: мы планируем как надо, и это на несколько лет.