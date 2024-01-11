«Ночью рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе…»

Около 400 школьников из Белгорода прибыли на отдых в оздоровительные центры Воронежа и Калуги. Одна группа младшеклассников выехала из города утром 11 января, а вечером того же дня автобус уже привез их в Воронеж.
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