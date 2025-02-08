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На видео — ВС РФ наносят удар "Ланцетом" по гаубице М777 ВСУ в районе н.п. Алексеевка (Покровское направление).

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