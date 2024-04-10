Белый дом: США и Израиль проведут очную встречу по Рафаху в ближайшие недели

Американское и израильское руководство организуют очную встречу в Вашингтоне для обсуждения возможной операции военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа через несколько недель.
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