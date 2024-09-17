Цитата: «Жесткое внушение, которое Владимир Путин сделал коллективному Западу, сыграло свою роль.
БОЯТСЯ? ЗНАЧИТ, – УВАЖАЮТ!
Комментарии
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ТС
Тахир Сукуров
"Я ж тебе русским языком говорю: - Лянгзам"
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15 час.
Лариса Парфенова
Дёрнитесь, получите по полной.
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12 час.
AP
Andrej Popp
Удар по Европе ? А надо ? Если уж очень будет НАДО, то удар надо нанести по Англии и Польше. Можно по Румынии. Остальных пока не нужно бить. Они сами тут-же переобуются. И Вашинктон должен знать, что он под прицелом !
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11 час.
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