БОЯТСЯ? ЗНАЧИТ, – УВАЖАЮТ!

AP

Andrej Popp

Удар по Европе ? А надо ? Если уж очень будет НАДО, то удар надо нанести по Англии и Польше. Можно по Румынии. Остальных пока не нужно бить. Они сами тут-же переобуются. И Вашинктон должен знать, что он под прицелом !