Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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БОЯТСЯ? ЗНАЧИТ, – УВАЖАЮТ!

БОЯТСЯ? ЗНАЧИТ, – УВАЖАЮТ!

  Цитата: «Жесткое внушение, которое Владимир Путин сделал коллективному Западу, сыграло свою роль.

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Комментарии
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ТС
Тахир Сукуров
&quot;Я ж тебе русским языком говорю: - Лянгзам&quot;
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15 час.
Лариса Парфенова
Дёрнитесь, получите по полной.
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12 час.
AP
Andrej Popp
Удар по Европе ? А надо ? Если уж очень будет НАДО, то удар надо нанести по Англии и Польше. Можно по Румынии. Остальных пока не нужно бить. Они сами тут-же переобуются. И Вашинктон должен знать, что он под прицелом !
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11 час.

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