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Маньяк Андрей Трегубенко и его сожительница ели человеческую плоть, пытаясь понравиться дьяволу

Маньяк Андрей Трегубенко и его сожительница ели человеческую плоть, пытаясь понравиться дьяволу

Маньяк Андрей Трегубенко и его сожительница ели человеческую плоть, пытаясь понравиться дьяволу Татьяна СергееваЗаключительной главой страшной саги о сатанистах, принесших в жертву троих своих знакомых, стали реальные тюремные сроки для троицы злодеев: Андрея Трегубенко, Татьяны Дерюгиной и Александра Перевозчикова-Хмурого.

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