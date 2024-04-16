Маньяк Андрей Трегубенко и его сожительница ели человеческую плоть, пытаясь понравиться дьяволу Татьяна СергееваЗаключительной главой страшной саги о сатанистах, принесших в жертву троих своих знакомых, стали реальные тюремные сроки для троицы злодеев: Андрея Трегубенко, Татьяны Дерюгиной и Александра Перевозчикова-Хмурого.