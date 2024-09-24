Имущество завода КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены» арестовали

Суд наложил арест на доли и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена».
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