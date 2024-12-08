Госдума: за работу в праздники полагается двойная оплата

Работа с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере, отметил депутат Россияне, которые работают новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере, заявил РИА Новости депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.
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