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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IBU скорректировал систему подсчета на Кубке мира: за места с 3-го по 9-е в гонках начислят больше очков

Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Начиная с сезона-2024/25 спортсмены будут получать больше баллов за места с третьего по девятое в гонках.

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