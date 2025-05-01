В Госдуме предложили ежегодно индексировать налоговые вычеты для россиян

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия - За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно проводить увеличение налогового вычета для россиян на уровень коэффициента-дефлятора, документ оказался в распоряжении РИА Новости.