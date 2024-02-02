Стала доступна демоверсия RTS The Touhou Empires, к которой приложил руку композитор El...

Стала доступна демоверсия RTS The Touhou Empires, к которой приложил руку композитор Elden RingКомпания Phoenixx Games объявила о том, что разработанная Neetpia RTS-игра The Touhou Empires получит бесплатную ограниченную демоверсию в Steam, которая будет доступна с сегодняшнего дня и до 13 февраля 2024 годаЧитать дальше → источник.