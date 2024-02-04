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«Никогда не думал о подобном»: смертельные пожары убили в Чили десятки человек

Лесные пожары в Чили стали причиной многочисленных смертей и масштабных разрушений. По меньшей мере 46 человек погибли в результате десятков пожаров, охвативших центральные и южные регионы южноамериканской страны, больше всего пострадал Вальпараисо.

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