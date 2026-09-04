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Генич предсказал итог матча «Зенит» — ЦСКА: «Уже ни в коем случае терять очки нельзя»

Генич предсказал итог матча «Зенит» — ЦСКА: «Уже ни в коем случае терять очки нельзя»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

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