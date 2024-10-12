Польша готовит нападение на Санкт-Петербург, откуда у них жгучая ненависть к России Юлия СоколоваПольша всерьез готовится к тому, чтобы занять место фашистской Германии образца первой половины прошлого века.
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