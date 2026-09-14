Опозоренного Мерца добивают его же оружием

Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже.
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