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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 июня 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 июня 2023 года

Энергия дня тринадцатого июня две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 937 =Более тонкий слой реальности – четырёхмерный; его можно назвать миром информацииВаша благодарность пробуждает в вас более глубокое осознание Вездесущности и Всемогущества Бога = Главное, благодаря вере и по милости Бога, всё становится достижимым, ибо Он "ищущим Его воздаёт" = Грехи в массовом порядке порождают следствия, которые нельзя предотвратить = Для преодоления страха нужна только практика; страх — это всего лишь иллюзия = Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами написана на небе и видна каждому =Жизнь—это книга, и впереди меня ждут тысячи страниц, которых я ещё не прочла = "Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" = Когда человек достигает Мудрости - первое, что он находит в себе, - это смирение и ровность =Космос, как зеркало, возвращает человеку Энергию его мыслей, десятикратно усиленной= Люди никогда не увидят того, что вы для них делаете.

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